元朗兩個月大B女不省人事　送院後不治

撰文：凌逸德
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今（10日）上午7時18分元朗欖口村路25號，一名男子報案指其兩個女大女嬰不省人事。救護員趕往現場，將已無呼吸脈搏的女嬰送往博愛醫院搶救，可惜最終不治，死因有待調查。

有人昏迷