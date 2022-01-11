疫下市民財困借貸增　警打擊非法收數拘16人　最細13歲學生

疫情下警方留意到有部份市民因失業、減薪導致出現經濟壓力，向朋友、財務公司甚至一些不明來歷的私人放債人借錢，更有小商戶因生意損失欠下債務，債項由數千元至100萬元不等，最終因欠債人無力償還，遭債主一方以不同渠道收數。屯門警區反三合會行動組自去年11月展開打擊非法收債行動，至今共拘捕16人，當中包括4名學生，年齡最細只有13歲，懷疑有年輕人因「搵快錢」心態，被不法份子以500至2,000元利誘犯案。



是次拘捕行動自去年11月25日展開，代號名為「所羅門」，截至今日（11日）針對12宗案件共有16人被捕。被捕人士包括13男3女（介乎13至53歲），當中有4名學生，其餘被捕人分別報稱任職裝修工人、運輸工及無業等，部份被捕人士有黑社會背景。他們涉嫌干「以過高利率貸出款項」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「傷人」及「勒索」等罪行，案中涉及的12宗非法收債手法，包括在借貸人位於屯門及天水圍區的住所淋紅油、用膠水塞門鎖鎖匙窿、向欠債人發出滋擾及恐嚇電話訊息等。

屯門警區反三合會行動組第二隊主管莫湛豐今午在記者會表示，警方相信被捕人士當中，不少年輕人因搵快錢心態被不法子利誘犯案，相關報酬為500至2,000元。他續指，警方留意到不法份子為向欠債人追債，會尾隨住客進入大廈，之後去到目標單位以非法手段追數，包括淋紅油、張貼帶有恐嚇內容的追數字句，及破壞單位門外物品等。

是次警方的行動除了作出拘捕執法，還涉及教育及宣傳等，分別宣傳過度借貸的風險及合法渠道借貸的訊息，並提高前線保安的警覺性。莫湛豐指，警方於去年12月初與區內22個物業管理公司的代表舉行視像會議，分享罪案的趨勢、不法份子進入大廈的方式及追數手段等，並建立互相通報平台。

警方亦派員到屯門區內屋苑進行28次突擊測試，由便裝警員作不定時尾隨住戶進入大廈，以測試保安員是否警覺有陌生人進入大廈，並採取行動核實進入大廈人士的身份，結果大致令人滿意。