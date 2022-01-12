17輛超跑粉嶺公路爭「新年盃」　警方睇車Cam逐架捉　10男女落網

新年伊始，上周日（2日）大埔粉嶺公路清晨時分上演一場非法賽車，多輛超級跑車包括法拉利、林寶堅尼及麥拿侖等在康樂園附近高速往大埔方向行駛，有車Cam拍下超跑在車群中左穿右插，險象環生情況，網民稱是「格蘭披治新年盃」。警方根據網上片段經調查後，鎖定涉案共有17輛跑車，並於周一至周三（10日至12日）起一連3日拘捕10名男女，包括醫生、建築師及商人，並扣查當中9輛超跑。行動仍然繼續，警方不排除稍後有更多人被捕。



被捕人士分別是9男1女（介乎30至60歲），涉嫌「非法賽車」及「協助及教唆他人非法賽車」，當中包括車主及司機，大部份報稱是商人，其中一名被捕的44歲姓霍男子是醫生；而涉嫌「協助及教唆他人非法賽車」被捕的兩人，包括43歲姓鄧女子與55歲姓鄭男子。警方稱，涉案車輛的車速是其中的調查方向，並會再翻查更多閉路電視片段，以確定相關非法賽車的路線，以及調查涉案非法賽車活動，是否涉及賭博成份。

新界北總區交通意外調查及支援組警司伍詠詩，於今（12日）下午在記者會講述案件，指警方近日留意到網上一段影片，影片顯示於今年1月2日大約早上7時半，有8輛超級跑車無視當時在粉嶺公路上其他正常行駛的車輛，在康樂園附近位置高速往大埔方向行駛，並且在車群中左穿右插。警方高度重視案件，經深入調查後發現當日除了該8輛跑車，共有17輛跑車涉案，途經獅子山隧道高速前往新界方向行駛。本周一至今日，警方一連三日採取執法行動拘捕9男1女。

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從網上片段所見，當時多輛超跑在粉嶺公路狂飆追逐，其中4輛超跑包括麥拿侖及林寶堅尼等，一馬當先帶領車群高速飛馳；相隔數秒後，另外4輛車輛包括法拉利、保時捷及林寶堅尼等亦相繼尾隨駛至，各車飛馳期間更不斷越線左穿右插。從車Cam片段另一車尾角度所見，多輛超跑從後高速駛至，有超跑更閃起車頭大燈示警，險象環生。

行動中警方至今共扣查9輛超跑，並檢取車上行車紀錄儀及被捕人的手提電話等，以作進一步調查。現場所見，被扣查的9輛超跑，當中包括至少1部法拉利、4輛林寶堅尼、1部麥拿侖及1部保時捷等，若以新車價計算，每部超跑動輒數百萬元。

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎強調，警方一直關注非法賽車罪行，尤其見到周末清晨或深夜，有不少汽車愛好者聯群結黨「揸快車」，甚至有人將他們揸快車的片段，上載至社交網體與人分享，助長這些不良的風氣。

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有見及此，新界北總區交通部及刑事部於今年初成立反非法賽車專隊，主要針對在新界北地區，包括吐露港、新娘潭及荃錦公路等非法賽車熱點，進行執法。專隊亦會恆常在社交媒體、網站及一些分享車Cam的平台進行網上巡邏，主動執法，重點打擊非法賽車的策劃者及參與者。

徐續稱，就今次案件為例，警方留意到網上有途經車輛拍攝到的情況，隨即翻查新界區主要幹道及隧道的閉路電視，並經情報搜集，鎖定涉案17輛超跑及相關車主與司機，警方會繼全力追緝其他涉案司機，亦會抽出幕後組織非法賽車的人士，不排除有更多人被捕。