旺角裝修公司訂製家具貨不對辦　男董事涉違商品例被捕

旺角一間裝修公司懷疑貨不對辦，有市民去年透過該公司進行裝修並訂製家具，惟先後兩次接收家具時發現用料及顏色等規格，與合約訂明的不符，於是向香港海關投訴。海關經調查後，今日（12日）拘捕涉案裝修公司一名男董事兼銷售人員。



涉案裝修公司位於旺角快富街，被捕的49歲裝修公司男董事兼銷售人員，涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的裝修服務，違反《商品說明條例》。

香港海關版權及商標調查科高級督察曾凱婷今傍晚交代案件稱，海關於去年9月接獲市民舉報，指一名裝修公司的男董事兼銷售人員，在傾談裝修細節的過程中，多次向顧客表示裝修工程內的家具訂製服務，會按顧客指定的規格去製造，相關規格亦清楚標示在顧客的合約內。惟當顧客收到第一批家具後，發現有關家具的規格與合約所示有明顯差別。

該名男董事隨即表示要終止合約及裝修工程，以威脅顧客接受該批家具，並承諾第二批家具會以指定規格訂製。未料當顧客收取第二批家具時，同樣發現有關家具的規格與合約所示有明顯差別。整項工程涉及金額27萬元，其中訂製家具部份涉款約8萬元，惟受害人在收到訂製家具出現問題後，已未有再支付餘下費用，其具體損失仍在點算中。

行動中，海關拘捕該名49歲的裝修公司男董事兼銷售人員，並在裝修公司檢取木材、樣辦及文件作進一步調查。