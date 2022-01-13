警隊公眾意見調查　近八成受訪者指繼續對警隊充滿信心

警方服務質素監察部於去年6月至7月期間，進行新一輪的調查，以收集公眾和警隊員工的意見。人員進行公眾意見調查，以電話訪問1,001名，18歲或以上的本地居民。78.6%受訪者指繼續對警隊充滿信心，警隊整體表現平均分為71.8 分（滿分為100分），而大多數受訪者在日間（90.0%）和夜間（80.0%）都繼續感到安全。內容提及，調查以7個範疇量度員工對警隊的投入和滿意度，與2018年相比，所有範疇的平均分均上升，調查結果再次肯定員工對警隊忠誠。發布調查《警聲》指，警隊重視所有回應，視其為衡量公眾滿意度和員工推動力的重要指標，並會按情況制定措施以進一步提升服務質素。



調查內容包括對警隊服務滿意程度，以電話訪問1,022名曾於2021年1月至3月期間，直接與警方聯繫的市民。在6個接觸途徑中，大部份受訪者對「使用電子報案中心後收到電話回覆」所提供的服務，75.0%感到滿意。其次是「致電999」（73.3%）、「事發現場聯絡警員」（72.4%）、「到訪報案室」（72.3%）、「致電報案室」（68.5%）和「到訪刑事偵緝接見室」（58.5%）。受訪者在4個途徑中把「警務人員的態度」評為最影響滿意度的評分因素，同時在所有途徑中對此因素給予4.0至4.3分的高評分，而滿分為5分。

調查結果肯定員工對警隊忠誠

至於員工意見調查於網上進行，邀請7,035名正規、文職和輔警人員參與，當中 4,951人作出回應。內容提及，調查以7個範疇量度員工對警隊的投入和滿意度，與2018年相比，所有範疇的平均分均上升，調查結果再次肯定員工對警隊忠誠。絕大部份受訪員工表示認同警隊「使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會」的抱負（96.8%），並願意付出額外努力，以幫助警隊取得成功（90.8%）。有員工亦認同「警隊的整體表現良好」（87.2%）及「喜歡在警隊工作」（90.6%）。另外，警隊整體士氣躍進22.5%，內部溝通提升13.4%，員工對警隊的領導才能的滿意度亦提升11.6%。