深水埗5人遇襲中刀　警啟動「捷進行動」追查疑兇車輛

深水埗發生斬人案。13日晚上10時許，據報有一輛私家車，駛至楓樹街遊樂場對開，突然停下並跳出數名大漢，持刀闖入遊樂場內，不由分說向數名目標人士斬去。一眾刀手得手後，跳上私家車逃去無蹤，其他途人見狀代為報案。警員及救護員到場，發現約5名傷者，均受刀傷，其中兩人傷勢較嚴重，幸仍然清醒。救護員將他們分別急送瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院搶救，其餘3名傷勢較輕的傷者，則隨後送往明愛醫院治理。



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警方在附近搜索疑兇，並啟動「捷進行動」，在附近一帶交通幹道設立路障截查車輛，以追查疑兇下落。警員在遊樂場內數處位置發現血漬、一架單車疑在混亂時被人推跌；同時又在馬路中心發現3個刀套，懷疑與案有關，檢走作為證物。據悉，傷者及疑人均為非華裔男子，不排除有人因金錢問題動武。警方正調查事件起因。

警方表示，5名傷者年齡介乎29至53歲，均為孟加拉裔。事發時，他們在上址遊樂場對開，懷疑遭1至4名身穿黑衫的非華裔男子以刀襲擊，兇徒逃去。5名傷者分別手、腳、背受傷，分別被送往瑪嘉烈醫院、明愛醫院及伊利沙伯醫院治理。案件列作「傷人」處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

「香港警察」facebook專頁解釋，「當有人干犯嚴重罪案後，企圖以任何交通工具逃離現場，警方總區指揮及控制中心就會啟動『捷進行動』，調配人員到適當地點進行觀察並設置路障，以堵截在逃疑犯。」