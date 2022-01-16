長洲東堤小築女子死亡　同住男子發現報警

撰文：凌逸德
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今（16日）晨7時49分，東堤小築一名男子發現同住姓黃（55歲）女子昏迷房間內，大驚報警，救護員到場證實已死亡，警方封鎖現場調查，初步列作有人昏迷事件跟進，死因有待驗屍確定。

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