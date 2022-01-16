粉嶺公路「格蘭披治新年盃」　警再拘4男子　至今共14人被捕

本月2日，大埔粉嶺公路清晨出現非法賽車場面，多輛超跑包括法拉利、林寶堅尼及麥拿侖等在康樂園附近高速飛馳，有車Cam拍下超跑在車群中左穿右插，險象環生情況，網民稱是「格蘭披治新年盃」。警方根據網上片段深入調查後，鎖定涉案共有17輛跑車，並於上周一至周三（10至12日）起一連三日拘捕10名男女，包括醫生、建築師及商人，扣查9輛超跑。



新界北總區交通部及重案組人員深入追查後，上周三至昨日（12至15日），再拘捕4名男子（40-60歲），涉嫌「非法賽車」，並檢取兩部涉事跑車。案件至今，共拘捕13男1女及檢取共11輛跑車。

警方重申，非法賽車及危險駕駛是不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的其中一個主要原因。警方嚴厲譴責這些行為，亦絕不會姑息涉事者。

根據《道路交通條例》，任何人參與車輛之間在道路上的速度競賽，即屬違法，一經定罪，最高會被罰款10,000元及監禁12個月，司機駕駛執照亦會被取消12個月。另外，進行非法賽車亦有可能構成危險駕駛，最高可被判罰款25,000元、監禁3年及停牌最少6個月。市民如有關於此案的資料，請致電36613800與新界北總區交通意外調查組聯絡。

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