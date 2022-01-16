警葵涌搗非法百家樂賭檔　14男女被捕兼違限聚令

警方今日（16日）凌晨約1時，突擊搜查葵涌昌榮路一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，行動中以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名男子，另以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕場內13名賭客，所有被捕人士同時被票控違反限聚令。行動中，一共檢獲一張百家樂賭枱、3副啤牌、5部電視屏幕及約4.7萬元籌碼。



新界南衝鋒隊警員在搜查行動中，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名19歲姓莊本地男子。同時，單位內一男12女（年齡介乎45至64歲），亦以涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，而所有被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控定額罰款通知書。其中一名45歲本地女子，亦涉嫌「沒有攜帶身份證明文件」被捕，所有被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。