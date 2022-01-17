石硤尾載客的士失控撞欄　兩人受傷

撰文：翁鈺輝
出版：更新：

石硤尾一輛載客的士，今日（17日）上午10時52分沿歌和老街行駛，駛近澤安邨富澤樓時失控撞欄。司機據報一度被困，頸及心口痛，其後被救出，車上女乘客則扭傷腰，二人清醒送院。警方正調查意外起因。

交通意外