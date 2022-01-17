長洲5歲女童琳琳坐三輪電動車墮斃　外公自責飲泣：返唔到轉頭

長洲昨（16日）發生罕見奪命意外，5歲女童琳琳從一輛三輪電動車車斗上墮地，頭部受傷不治，56歲姓梁外公隨即報案，案件列作對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理。姓梁外公對外孫女離世悲慟不已，今日現身講述意外經過，憶述自己最痛錫的外孫女從其三輪電動車墮斃，極為自責，聲淚俱下，表示願意承擔責任，「反正我孫女都走咗，其他嘢都補償唔返！」



5歲女童昨日從三輪電動車墮下，頭部受傷，送院不治，其外公外婆意述經過，外公梁先生悲慟不已，幾度泣不成聲。（蔡正邦攝）

意外墮斃的5歲女童小名琳琳，就讀幼稚園高班，有兩名妹妹，與父母及外公外婆同住在大貴灣新村一村屋。外公梁先生表示，琳琳是他最痛錫的外孫女，每日均由他負責接送琳琳與二妹返學，「我每一日返工之前，就同佢哋一齊食早餐，跟住就落街返學」。因為村內路窄，交通不便，他購入三輪電動車載貨及接載小姊妹。

外公憶述孫女遇意外泣不成聲

梁先生憶述，昨午他駕駛三輪電動車載貨及琳琳姊妹二人，返回大貴灣新村，將電動車停泊離家約25米的樓梯口，拉好手掣及拔下車匙，而小姊妹則在車斗內玩耍，電動車沒有溜前溜後，他獨自搬貨登上樓梯，惟走了約10米，聽到「嘭」一聲，「感覺到有啲不祥預兆」，即時折返，他哽咽稱：「就見到佢成頭血！」梁先生馬上請求鄰居協助通知家人，自己則報警求助。

外婆梁太太續稱，當時得悉琳琳頭部受傷，即時衝落樓查看，「佢喺個地下好多血」，外婆為琳琳進行人工呼吸，「我個女即刻喺度呼天搶地，我話無用㗎，你快啲做心外壓喇，因為我哋識呢啲嘢，所以盡我哋嘅能力去救琳琳！」外婆為琳琳進行心外壓，同時等待救援人員，但由於路窄及有很多樓梯，救護車無法駛入，救護員需要步行及登樓梯到場，其後一路為女童心外壓，一路落樓梯將她送院。

「係我親眼見到佢跌咗喺度，成灘血㗎！」梁先生說罷泣不成聲，他又稱初時「我叫佢嗰陣時，佢仲識得同我有反應。」惟其後看着琳琳情況逐漸轉差，最終送往長洲醫院，搶救無效。他們不知道警方後續安排，梁先生哭說﹕「就算佢要我點樣都好，我都冇乜所謂，反正我孫女都走咗，其他嘢都補償唔返」。梁太則指，昨日丈夫情緒波動大，警方未有進一步安排。

由於該村偏遠，村內有不少樓梯，村民曾申請將部份樓梯改建為斜坡，但獲得回覆指人口太少而不獲批。因為交通不便，梁先生才購置三輪電動車，並承認無牌，又稱近年相關車輛牌照甚少獲批，大多是「一換一」，惟他強調：「其實啱與錯𠵱家已經冇乜所謂，對於我嚟講，因為都返唔到轉頭！」由於琳琳舅父曾向父親（梁先生）稱﹕「往後嘅路都係要行、要面對！」因此梁先生決定現身說法，承擔責任。

記者訪問梁先生鄰居，鄰居稱事發後現場留下一灘血，梁先生親自清理，其間喃喃自語，心情沉重。