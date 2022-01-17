警循駕駛態度查瑞和街車禍　68歲司機疑油門當腳掣肇禍

今（17日）早上觀塘瑞和街發生私家車剷上行人路意外，撞傷3名男女途人，警方經初步調查後懷疑司機誤將油門當腳掣，導致意外發生，正循當時司機駕駛態度、行為、車輛機件性能及路面情況等方向作出調查。涉事68歲男司機涉嫌危險駕駛被捕，其後已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。



被捕的私家車68歲姓方男司機，通過酒精呼氣測試，警方搜查私家車，並沒有在車上發現可疑物品，正翻查附近閉路電視及肇事私家車的行車紀錄儀，調查事發經過；而肇事私家車被拖往汽車扣留中心作檢查。消息稱，涉事司機有多年駕駛經驗，亦持有有效駕駛執照，但是否有人因為久未駕駛而釀禍，則有待警方調查。

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東九龍總區交通部（調查及支援組）署理警司袁思豪，今晚在記者會講述案件，指事發於今早9時25分，涉事一輛深灰色私家車沿瑞和街向輔仁街方向行駛，當抵步停車等候並倒車其間，私家車突然失控，然後逆時針打轉，衝向兩邊行人路，共撞到3名途人及瑞和街三間店舖的舖面和貨物，然後始停下。

袁表示，涉事私家車當時倒車想停泊，所以已鬆開手掣，但經警方調查後，懷疑司機不當使用油門及煞車，導致私家車失控，逆時針撞向兩邊行人路。事件中69歲姓陳男途人右手受傷，66歲姓余女子頭部受傷，另一名66歲姓馬女子右膊及右邊身體受傷疼痛，3人清醒被送往聯合醫院診治。其中陳和余已出院，馬婦則留院觀察，情況穩定。事後方亦報稱頭暈，同送聯合醫院診治。