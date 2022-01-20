食環署警方聯合行動搗地下竹館拘13人　另掃違規酒吧食肆票控15人

警方表示，西區警區於昨日（19日）聯同食環署展開聯合行動，打擊與違反限聚令有關的違例行為。行動中，警方搗破一個懷疑非法麻將賭檔，合共拘捕13人；另外人員亦巡查了區內多間持牌酒吧及食肆，共向1名顧客發出違反限聚令定額罰款通知書，另外亦會向4名牌照負責人發出傳票。



西區警區特別職務隊突擊搜查位於香港仔香港仔大道的一個住宅單位，搗破一個懷疑非法麻將賭檔。一名57歲姓麥本地女子涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外3男9女，年齡介乎54至85歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員亦向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》 （599G章）的人士發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲2張電動麻雀枱、 4副麻雀、400元現金以及2,800元籌碼。所有被捕人士現正被扣留調查。

此外，西區警區人員聯同食環署人員巡查區內多間受規管處所及持牌食肆，當中發現有4間食肆涉嫌違規營業，違規事項包括桌子與桌子之間少於1.5米距離、員工沒有佩戴口罩及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼。食環署人員將會向4名牌照負責人發出傳票，亦已向11名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的顧客發出定額罰款通知書。