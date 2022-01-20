香園圍囗岸男工暈倒昏迷　送院後不治

撰文：凌逸德
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香園圍囗岸一名男工人，今（20日）上午10時23分被發現在口岸位置暈倒，昏迷送院。經過一輪搶救無效，該名40餘歲男工人最終不治。警方將案件列作「送院後死亡」處理，正調查事件。

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