海關旺角女人街冚小販冒牌檔　拘兩檔主檢190萬貨

海關早前於旺角市面巡查期間，發現（俗稱女人街）的通菜街小販攤檔有商販售賣懷疑無牌物品，遂於今日（20日）採取突擊掃蕩行動，於通菜街一帶的固定及流動小販攤檔，拘捕兩名小販檔主，並搗破兩個樓上儲存冒牌商品倉庫。海關一共檢獲超過6千件貨品，當中包括1300個手袋及皮具、1200對波鞋和衣服，市值估計超過190萬元。當中，檢獲的冒牌手袋的售價為正貨價格的1至3折，十分便宜吸引。



海關版權及商標調杳科署理指揮官石家諺表示，行動中一共出動100名海關人員， 拘捕兩名小販檔主，分別為61歲男子及 41歲女子，他們涉嫌違反《商品說明條例》，兩人被帶返海關總部協助調查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

石家諺說，兩個樓上儲存倉佔地面積為100至200呎，檢獲的冒牌波鞋售價介乎100至300元，為正價的3至5成，貨品造工參差，市民客易用肉眼判斷真假。相反，檢獲的手袋質素則不馬虎，部分貨品包裝與正貨相似，附有層袋、包裝盒，售價為250元至2000元不等，為正貨價格的1至3折，相信以便宜價格吸引市民。

海關拘捕兩名小販檔主（陳浩然攝）

海關指，疫情期間旅客減少，小販轉向本地市民兜售貨品，又會採取「化整為零」的策略，只在攤檔儲放少量冒牌物品，混入非名牌物品，放在不顯眼位置展示，當顧客選定貨品，商討好價錢後，才會於附近倉庫取貨，以減低被海關識破風險，增加海關搜查難度。農曆新年將至，海關將會加緊巡查有關小販檔，呼籲市民光顧信譽良好的商舗。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關 24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。