毒品車避警追　何文田燈口撞開數車逃走終被截獲　釀五傷包括兩警

黃大仙上演警車與毒品車追逐事件。凌晨零時許，據報一輛白色私家車，沿彩虹道行駛，期間一輛隸屬東九龍交通部的警車發現其行車不穩，形跡可疑，遂響號上前截查。據報私家車司機當時應要求將車停在巴士站，惟當警員落車走近時，私家車竟倒車剷上行人路，再加速繞過前方警車逃走，兩名警員因此手部受傷。其中一名傷勢較輕的警員，立即跳上警車開車追截，傷勢較重的警員則留守現場。



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雙方在馬路上追逐，警員同時通報上峰要求增援，西九龍交通部亦加入追車行列。當駛至何文田佛光街往旺角方向、近何文田廣場對開一個燈口時，卻剛好處於紅燈狀態，上述三線均有車輛停燈。疑白色私家車慌不擇路，竟撞向處於中線的黑色私家車，黑色車被撞至撼向左線的旅遊巴。由於前路不通，白色私家車再扭向右邊，撞開右線的市區的士，繼而在的士與黑色車之間的罅隙逃出。

未幾，有一輛交通部警車在前方培正道近公主道，與該輛白色私家車發生碰撞，最終成功將該車截停，據知當時私家車男司機企圖棄車逃走，警員上前將其制服。據了解，警方在該車上起獲多包懷疑毒品，及一支棍狀物。事件中，被撞黑色私家車上3名乘客受傷，須送院治理；連同兩名警員，合共5人受傷。受事件影響，警方封鎖上址全線調查，交通嚴重擠塞。此外，警犬事後被召來協助搜索有否其他違禁品及毒品等。警方以涉嫌「瘋狂駕駛」及「販毒」將該名男司機拘捕。

運輸署於凌晨12時44分宣佈：因交通意外，佛光街天橋(往窩打老道方向)介乎常富街與公主道之間的全線現已封閉。