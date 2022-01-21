童樂居虐兒案｜警今晨再拘2名育兒工作員　受害兒童累計至33人

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒事件，西九龍總區重案組日前先後拘捕及落案起訴16名育兒工作員，翻查閉路電視後，案件再有新進展，繼本月（11日）在將軍澳及葵涌再拘2名分別25歲及28歲女子後，警方今（21日）晨再拘捕2名育兒工作員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被扣查。案件至今累計18人落網，受害幼兒亦增加4人至33人。

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警方去年12月22日接獲童樂居舉報，聲稱收到市民投訴，指有職員在院舍的戶外遊樂場虐待兒童。警方隨即展開調查，檢取及翻看閉路電視片段後，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑、掟兒童落地下或「掟埋牆」等行為施虐，於是先後於去年12月22日、12月29日、今年1月3日、1月11日，以及今日（21日）拘捕18名女子，全部是院舍的幼兒工作員，年齡介乎23至63歲，並落案起訴各一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。

鑑於案件涉及大量錄影片段，西九龍刑事總部迅速抽調21名探員成立一個專案小隊，全力翻看閉路電視錄影。院舍分階段向警方提交資料，直至今年1月8日為止，警方共檢取4.6萬小時的片段，專案小隊已完成13%的工作，預計需要檢視6萬小時影片，需時2個月完成檢視工作。

西九龍總區重案組多名便衣人員在上星期（13日）下午1時許到達位於旺角砵蘭街的「童樂居」搜證，有探員帶同紙盒入內。至下午2時許，警員檢走部份證物，包括搖鈴、積木及手指棒等。