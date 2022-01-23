24歲青年西貢西灣行山跌倒　昏迷送院不治

撰文：朱雅霜
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今（23日）早11時許，一名24歲男子與友人於西貢西灣路行山期間，懷疑意外跌倒，受傷昏迷，朋友見狀報警求助。政府飛行服務隊奉召到場，將男事主救起，送往東區醫院搶救，惜最終不治。

行山意外