警隊製「福」字利是封　處長蕭澤頤揮毫獻墨寶

撰文：凌逸德
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臨近農曆近年，節日氣氛越來越濃，警務處處長蕭澤頤即席揮毫寫上多個福字，筆畫圓腴而縱逸，為市民送上新春祝福，警隊將以「福」字為基礎精心設計了一款利是封，祝市民新一年福氣滿載！

警務處