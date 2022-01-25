粉嶺公路17超跑爭「新年盃」案　警再拘4人　至今18男女被捕

警方調查本月2日（星期日）大埔粉嶺公路非法賽車案續有進展，當日清晨多輛超級跑車包括法拉利、林寶堅尼及麥拿侖等在康樂園附近高速飛馳，有車Cam拍下超跑在車群中左穿右插險象環生，網民稱是「格蘭披治新年盃」。繼早前警方根據網上片段作深入調查，鎖定共17輛跑車涉案，並拘捕14名男女及拘查共11輛跑車後，新界北總區反非法賽車專隊過去一連6日（19日至24日）在全港各區再拘捕4名本地男子（介乎21歲至60歲），涉嫌「非法賽車」，並檢取多一部涉事跑車。



同案警方至今共拘捕17男1女，以及檢取共12輛跑車。在早前被捕的人士中，包括醫生、建築師及商人，消息稱60歲賽車手余錦昌同被捕。警方強調案件調查仍然進行中，不排除更多人士被捕。

案發於本月2日清晨大約早上7時半，網上流傳涉案一段影片，顯示當時有8輛超級跑車無視在粉嶺公路上其他正常行駛的車輛，在康樂園附近位置高速往大埔方向行駛，並且在車群中左穿右插。警方留意到該網片並高度重視案件，經深入調查後發現當日除了該8輛跑車，共有17輛跑車涉案，途經獅子山隧道高速前往新界方向行駛。

根據網上片段，片中顯示當時多輛超跑在粉嶺公路狂飆追逐，其中4輛超跑包括麥拿侖及林寶堅尼等，一馬當先帶領車群高速飛馳；相隔數秒後，另外4輛車輛包括法拉利、保時捷及林寶堅尼等亦相繼尾隨駛至，各車飛馳期間更不斷越線左穿右插。從車Cam片段另一車尾角度所見，多輛超跑從後高速駛至，有超跑更閃起車頭大燈示意其他車輛讓開，險象環生。