消防處聯兩部門搗新界北8非法油站　檢逾4萬公升柴油拘9人

消防處聯同警方及海關搗破上水、粉嶺及八鄉共8個非法加油站，檢獲約44000公升柴油、4輛油缸車及大批入油工具，市值超過80萬元，行動中截獲9人，稍後將被檢控。消防處指有關加油站以每公升約5至6元出售非法柴油，為現時牌價每公升18元的約三分之一。



消防處檢獲約44000公升柴油、4輛油缸車及大批入油工具，市值超過80萬元。（陳傲淇攝）

消防處助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］招健鷹表示，消防處聯同警方及海關進行名為「冬雷」跨部門行動，針對新界北非法加油動，消防處行動中動員超過60人，為處方單日行動中規模最大。行動中人員透過情報搜集及策略性規劃，於上水文錦道、粉嶺及八鄉搗破8個非法加油站，檢獲約44000公升柴油、4輛油缸車及大批入油工具，市值超過80萬元。行動中截獲7男2女，年齡介乎30至60歲，涉違反《消防(消除火警危險)規例》、《危險品規例》及《危險品(一般)規例》，將會被檢控。

非法油站每公升柴油售5至6元 為正價三分一

招健鷹指有關加油站一直於處方監察名單之中，已運作數年，過去處方一直有進行執法行動，其成本價為約每公升4至4.5元，再以約5至6元出售，為現時牌價每公升18元約三分之一。涉事油缸車現時已被暫停危險品車輛牌照，招健鷹指於法庭定罪後消防處會考慮撤銷其牌照，而檢獲柴油亦會向法庭申請充工。

消防處高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］莫柏建指，涉事非法加油站以2種模式經營，其中一種為較有規模，以持有危險品車輛牌照的油缸車供稱柴油，另一種為用金屬油桶儲存不超過法定豁免量2500公升的柴油，兩者其後均會透過簡陋設施為車輛入油。另外油站有保安把守及閉路電視監控，油站之間有緊密聯繫，包括會以通訊軟件作情報互換，以避過執法人員追查，惟莫指處方透過情報交流及長時間部署，短時間迅速將8個加油站搗破。莫柏建呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於它們並無消防安全設施，一旦發生火警後果嚴重，市民如發現非法加油站可致電23238787各處方舉報。