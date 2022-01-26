假冒郵遞公司發釣魚短信騙逾$33萬　摩洛哥男涉至少20案落網

警方自去年10月至今共錄得20宗假冒香港郵政及其他本地郵遞公司的騙案，案中騙徒以漁翁撒網方式，隨機向市民發放大量手機短信及電郵，訛稱受害人有包裹可領取，並誘使他們登入釣魚網站連結，騙取他們的信用卡資料，然後在網上及實體店購物；案件涉及損失金額合共超過33萬元。網絡安全及科技罪案調查科經調查後，昨日在大埔區拘捕一名摩洛哥籍男子，相信被捕人與這20宗件有關，更可能牽涉更多案件。警方稱行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，近期因疫情緣故，警方發現不少市民較少外出，轉而選擇在網上平台購物。有騙徒於是窺準機會，透過手機短信及電郵假冒一些本地郵遞公司，訛稱受害人有包裹可以領取，但須繳付少量郵遞費用。其間騙徒在短信及電郵內附帶釣魚網站的連結，誘使受害人登入連結並騙取他們輸入信用卡資料。當取得相關資料後，騙徒則會在網上平台及實體商店進行不同購物交易，包括購買電器及遊戲點數卡等。不少受害人在事後接獲交易通知，才知受騙向警方報案。

去年11月及12月，警方錄得12宗涉及假冒香港郵政的釣魚網站，以騙取信用卡資料的案件，損失金額共16.4萬元。而在去年10月至今，亦錄得8宗假冒另一郵遞公司的同類案件，涉及損失金額共17.2萬元。網絡安全及科技罪案調查科經多月來調查，於昨日（25日）在大埔區，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名29歲摩洛哥籍男子，他涉嫌發放釣魚短信及電郵、製作及操作這些釣魚網站、騙取信用卡資料，並利用受害人的信用卡資料，在網上平台及實體商店購物。

戴子斌續表示，調查相信騙徒用漁翁撒網模式，隨機發放大量的短信及電郵，部份受害人亦因為正等待收取郵件，誤信這些釣魚短信及電郵，以為須繳付一些額外的郵遞費用，不虞有詐輸入自己的信用卡資料，結果墮入騙局，招致損失。

被捕人報稱無業，警方相信上述20宗案件與被捕人有關，最大一宗損失涉及款項3.6萬元。被捕人相信於去年10月開始活躍，有可能牽涉更多其他早期的案件。至於兩個被假冒的郵遞機構，相關騙案早在2020年底已開始發生。警方將繼續調查被捕人會否涉及這一連串案件，被捕人正被扣留調查。行動中，警方檢獲8部電話、3部電腦9張遊戲點數卡。