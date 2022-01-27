將軍澳19歲大專生遭神秘車撞斷腳　新義安頭目少君門生雞仔落網

上周三（19日）凌晨一輛私家車在將軍澳寶康路近香港單車館外，撞倒一名19歲大專男生後迅即逃走，惟駛至百勝角路時失控撞欄翻車，四輪朝天。29歲男司機棄車而逃，更匿藏在沙田一酒店內7日。警方經調查後，鎖定司機身份，昨（26日）在酒店房將其拘捕，並搜出價值2萬元的毒品，疑犯涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「藏有攻擊性武器」、「販毒」及「行使虛假文書」等4宗罪被捕。

案中受傷的19歲姓梁青年就讀大專一年級，事發時踩單車買宵夜，卻遇上橫禍，被車撞至腳部骨折，至今仍留院治理。消息指，被捕29歲姓張男司機，綽號雞仔，為黑幫新義安將軍澳派系頭目少君的門生；而涉事私家車的車主是49歲姓方男子，據知他亦是黑道中人，為黑幫14K神童輝的門生。



+ 2

被撞大專生留院逾一周仍治理 家人歎無辜

無辜被黑幫私家車撞倒的19歲青年，腳部骨折，現時仍然留院治理，梁與家人居將軍澳屋苑，其胞姊受訪時表示，弟弟現就讀大專一年級，平日會踩單車出入，事發當晚他如常踩單車出外買宵夜，豈知卻被涉事私家車撞倒，幸有途人發現幫忙報警。她形容，弟弟平時好乖，並無與人結怨，更不認識黑道中人。家人認為弟弟被撞斷腳相當無辜，亦為事件感到難過。

+ 3

事發於上周三（19日）凌晨，一輛私家車在將軍澳寶康路近香港單車館外，撞倒一名推單車過路的青年，惟私家車不顧而去，沿環保大道逃走，駛至百勝角路時失控撞欄翻側，四輪朝天，但司機卻棄車而逃。警方當日在車上檢獲牛肉刀，案件交由將軍澳警區反三合會行動組調查後，鎖定涉案男司機匿藏於沙田一間酒店，昨日（26日）終將其拘捕，並在其入住的酒店房間搜出28.3克的懷疑冰毒及0.8克懷疑可卡因，總市值約20,600元。