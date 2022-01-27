葵涌邨│圍封強檢多日　機構聯同繪本師Zoom講故事　為小童解悶

葵涌邨爆發新冠肺炎Omicron疫情，確診個案增加，政府宣布葵涌邨多幢大廈需要圍封強檢，邨內不少居民表示不滿，而兒童留守家中多時亦感到苦悶。有區內社福機構及繪本師決定在疫境中自救自娛，舉辦線上活動，教小孩摺紙、畫畫，並以繪本講故事，為小孩解悶及紓緩圍封強檢期間的不安情緒。



Empower Next x 爬爬繪本館創辦人戴啟恒（Myke）是今次線上活動的嘉賓，他坦言近日葵涌邨因新冠疫情而被圍封多日，不少街坊無法出外活動，區內的小孩日日留守家中，早已叫苦連天。戴啟恒雖然在青衣居住，未受今次圍封強檢影響，但3名分別6歲、9歲及11歲的兒子，均就讀葵涌區內的小學，戴直言明白該區街坊的苦處，故有意在困境中出一份力。

適逢葵涌區內有社福機構職員因疫情而推行在家工作，但仍不忘為街坊做事，所以計劃用Zoom視像形式舉辦網上活動，與葵涌邨內的小孩互動及溝通，以紓緩小孩被圍封強檢的不安情緒。戴啟恒作為三子之父，也期望藉此機會利用繪本向小孩講故事，遂應邀參加是次活動。

戴啟恒表示，今次活動有20多名小孩參加，Zoom視像會議亦包括小孩的家長及社工等不同持分者。戴形容，不少小孩情緒顯得低落，表示留在家中很悶，很想出外玩耍。戴於是在視像會議向小孩講述了一個名為《勇敢的莎莎》的故事，鼓勵小孩在困難中亦要保持勇氣。