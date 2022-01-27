警屯門破標車參案　拘兩男子

警方在屯門區瓦解一個「標車參黨」勒索犯罪團伙，拘捕兩名男子，並搜獲破窗鎚神器及毒品。警方稱，本月二十四日（星期一）接獲一名男子報案，指其停泊於屯門一屋邨內的輕型貨車不見了，懷疑被盜去。其後於同日晚上，受害人收到一名疑犯的電話訊息，要求受害人交出3.5萬元贖回其車輛。

案件交由屯門警區刑事調查隊人員接手調查，人員隨即於本月25日（星期二）凌晨約2時採取拘捕行動，在元朗大棠路拘捕一名21歲姓陳男子涉嫌「勒索」。

另外，人員於昨日（26日）晚上約10時在天水圍天恩路一個酒店單位內拘捕另一名36歲姓沈男子涉嫌「勒索」。人員亦於沈男身上搜出一把破窗鎚、約1.2克懷疑氯胺酮、約2.5克懷疑「冰」毒及一些吸食毒品工具，並成功尋回失車，但車內約3000元現金及一些車內配置被盜取。人員遂拘捕該名男子同時涉嫌「擅自取去交通工具」、「車內盜竊」、「販毒」、「管有吸食毒品器具」及「外出時備有偷竊用的物品」。

案中21歲姓陳男子已被控一項「勒索」罪，案件已於今日（27日）上午於屯門裁判法院提堂，而36歲姓沈男子現正被扣留調查。

警方拘兩名贖車黨黨徒，並檢獲吸食毒品工具（警方提供）

屯門警區刑事支援隊正繼續跟進此案件及其他類似案件，相信已經成功瓦解一犯罪團伙，並不排除會有進一步拘捕行動。如果任何人士有資料提供，請致電3661 5855與調查人員聯絡。

年近歲晚，警方想藉此作出呼籲，駕駛人士應該把車輛停泊於安全地方，如停車場。當離開車輛時，設勿將後備車匙及貴重物品放在車箱內，並應開動防盜系統，以提防賊人有機可乘。

警方重申，根據香港法例，任何人干犯未獲授權而取用運輸工具，勒索或車內盜竊罪最高可被判處10年監禁，而干犯危險藥物相關罪行，最高則可被判處終身監禁。警方亦一直嚴格打擊任何違法罪行，市民切勿以身試法。