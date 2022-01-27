逸葵樓│一家五口禁足期相繼中招　確診1日未送院　斥落樓檢測失敗

葵涌邨爆發嚴重疫情，至今累計確診個案超過300宗，三大廈圍封多日強檢，其中最先被禁足的逸葵樓將於明日解封，居民將可「重見天日」。惟有人歡喜有人愁，梁氏一家五口於被禁足期間4人相繼確診，現時被分隔5間醫院及檢疫中心治療或隔離，包括八旬父親及七旬患癌母親。

戶主梁先生嘆一家人現時「天南地北」，農曆新年亦無法團圓，他形容政府圍封檢測程序失敗，因為居民每日出入檢測「迫爆」升降機恐交叉傳染，而其弟弟於確診後逾30小時仍與無事家人「困獸鬥」未獲送院。



葵涌邨爆發嚴重疫情，至今累計確診個案超過300宗。（歐嘉樂攝）

居逸葵樓的梁先生及其4名家人，於禁足期間相繼確診及需隔離。圖為圍封前梁先生接受記者訪問。（資料圖片／劉漢櫂攝）

梁先生與父母及兩名弟弟居於逸葵樓單位，其中78歲母親患有肝癌，於政府宣布需要禁足後，梁先生表示，曾聯絡衞生署人員交代母親病況，當時人員表示可為父母安排上門檢測，惟當晚至深夜仍未有人員前來，「打去保安問話啲人（職員）已經走哂」，至翌日下午終有衞生署人員登門為一家五口檢測。惟至禁足第3日，衞生署人員通知梁先生，稱因大廈多層均有爆發，不夠人手上門檢測，「我話我阿媽有重病，佢話佢哋都唔會嚟」。於是當晚家人分批到地下檢測，過程中與鄰居同𨋢逾1分鐘。

至禁足第4日，包括梁先生、二弟及母親於早上9時被通知均初步確診，梁先生及母親分別被送往北大嶼山醫院及瑪麗醫院治療，二弟則獲通知於下午6時會獲送院，結果直至翌日下午2時方獲送仁濟醫院，其後轉往屯門醫院，惟當時已與檢測呈陰性的85歲父親及三弟已共處近30小時。其後父親與三弟於當晚被送往竹篙灣隔離，至今日（27日）三弟亦出現發燒及肌肉痛等徵狀，其後被送往聯合醫院治療。

▼1.27 葵涌邨情況▼



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確診弟「困獸鬥」30小時未獲送院

梁先生批評政府圍封檢測程序失敗，弟弟於確診後仍與呈陰性家人「困獸鬥」近30小時，結果三弟其後亦「中招」。另外所有居民每日出入檢測，升降機經常爆滿，他指其一同搭𨋢的鄰居於當日後亦確診，懷疑升降機為播毒成因，「一班人喺個𨋢到成分鐘，你眼望我眼，個𨋢完全無人清潔，一入𨋢就有紙巾、紙碎」。梁先生認為應逐家逐戶於居民家門擺放驗測樽後回收，以避免居民間交叉感染，「好多人唔親身經歷過唔知道個環境有幾差，當你處身喺裡面就會有果種覺醒心情」。

一家五口分散4間醫院及檢疫中心 料新年未能團圓

梁先生坦言現時一家人「天南地北」，最擔憂是獨處竹篙灣隔離的父親，「一個85歲嘅人自己顧自己，14日自己數手指？又無熱水飲」，梁先生稱擔心父親情緒受影響，即使隔離完成後亦不會讓他返回疫情嚴重的逸葵樓，先由妹妹接走照顧。另外於醫院治療的他、母親及弟弟，目前亦出院無期，慨嘆新年很大機會未能團聚，加上自己及三弟亦屬「手停口停」日薪工，即使出院後仍要隔離，「今年過一個好窮嘅年」。他希望政府能為受影響的葵涌邨居民提供援助，例如最少為居民免租一個月。