日本餐廳遭「連環刑毁」　昨晚淋油今早車撞

中環士丹頓街35號地下一間日式料理餐廳，昨（27日）凌晨被人打爆大門玻璃及淋紅油，餐廳隨後圍起木板進行維修。至今日（28日）凌晨約3時，該餐廳被發現遭一輛車撞門，門外的圍封木板被撞毀。據了解，當時警方中區警區特遣隊人員，在附近進行反爆竊巡邏，當聽到巨響後即時即循聲前往現場了解，發現該輛涉事的平治四驅車，逆線停在餐廳門外，車上男司機發現有警員，立即跳車逃走，雙方追逐數十米後，男司機被制服拘捕。警方初步懷疑，撞門案件與昨日的刑事毀壞案有關，而該車相信從卑利街逆線駛入士丹頓街，再高速撞向餐廳門外。



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昨（27日）凌晨3時許，有途人行駛士丹頓街35號地下，發現該日式餐廳門口玻璃門被人打碎、門外沾有紅油。警方到場調查，因未能聯絡餐廳負責人，遂留下字條要求負責人致電警方調查隊跟進事件。案件暫列「刑事毀壞」。

警方表示，28日凌晨2時半左右，據報有警務人員巡邏期間，於卑利街及荷里活道交界，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。該男子嘗試逃走，人員於卑利街及威靈頓街交界將其截停。人員其後士丹頓街35號地鋪，發現有一輛私家車撞向地鋪圍板。該名姓謝53歲男子，涉嫌「刑事毁壞」被捕，案件交由中區刑事調查隊跟進。

