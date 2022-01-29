警搗尖沙咀、觀塘違規經營Party Room　8人被捕19人收限聚令告票

尖沙嘴分區雜項調查隊人員今日（29日）凌晨約4時15分進行代號「戰馬」的行動，打擊區內無牌賣酒活動，在尖沙咀亞士厘道一單位搗破一間未領有酒牌的派對房間，拘捕一名25歲女負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，單位內5男2女，年齡介乎22至27歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），被發出定額罰款通知書。行動中，人員共撿獲13支酒精類飲品，總值約6,500元。



另外，觀塘警區反三合會行動組人員昨日（28日）晚上約10時展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內多個單位，發現興業街14號一間派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。該派對房間內10男2女顧客，年齡介乎17歲至41歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。

警方表示，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間需暫停營業。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2,000元，呼籲市民切勿以身試法。

假期將至，警方指將會繼續主動執法，打擊各種犯罪活動，呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。