O記搗多間非法娛樂場所拘128人　發133張限聚令罰款66.5萬元

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各總區、警區刑事單位及特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於周四及周五（27至28日）一連兩日於全港多區展開代號「犁庭掃穴」行動，打擊本地三合會操控的場所及收入來源，以及違反防疫規例行為。行動搗破4個非法賭搏場所、2間無牌酒吧及一間違規經營的派對房間，合共拘捕128名男女，並發出133張限聚令告票，總共罰款66.5萬元。



行動中，警方分別於紅磡、油麻地、長沙灣、觀塘、葵涌、天水圍、屯門多區搗破4個非法賭搏場所、2間無牌酒吧及一間違規經營的派對房間，並以涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管有攻擊性武器」、「無牌賣酒」及「在未領有牌照場所飲酒」，合共拘捕78男46女本地人士、3名內地女子及一名非華裔女子，年齡介乎17至77歲，並檢獲約40萬元賭款、80萬元籌碼、大批賭博工具、大量啤酒及烈酒。

相關人士亦同時違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），被警方發出合共133張告票票控。所有被捕人士現正保釋候查，其中3名場所負責人將會被落案控告《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。

警方表示，情報顯示有不法份子藉此利用工廈、住宅單位及貨倉，經營無牌酒吧、派對房間，及非法賭博場所，來維持收入及提供場所作違法聚集活動。

上述場所大部份都經過改裝，大門外裝有閉路電視以識別顧客，場所四周亦特設隔音牆，提高隱蔽性及增加執法難度。其中，警方發現有人利用貨倉中的貨櫃辦公空間改建成非法賭博場所，並提供膳食等以吸引人士光顧。