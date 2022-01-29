油麻地29歲女子遭非禮　警拘47歲男

撰文：魯嘉裕
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油麻地發生非禮案，今日（29日）下午2時許，警方接報於油麻地登打士街一名29歲女子懷疑被一名男子非禮。警員接報到場調查後，拘捕一名47歲姓張涉案男子，案件交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

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