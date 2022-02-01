葵芳邨16歲少年家中暈倒昏迷　母親報警

撰文：魯嘉裕
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今日（1日）下午5時許，葵涌葵芳邨葵泰樓一名16歲少年於單位內暈倒，母親發現報案。少年昏迷被送往仁濟醫院治理。警方將案件列有人暈倒調查。

有人昏迷