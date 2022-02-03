觀塘非法賭檔兩男拆窗爬渠避追捕墮斃　警高空工作隊游繩搜證

觀塘一個由黑幫「新義安」操控的非法賭檔，大年初二（2月2日）晚發生兩死慘案。東九龍總區重案組昨晚約6時展開冚賭行動，突擊搜查觀塘駿業街60號駿運工業大廈一單位時，兩名男子疑拆窗爬渠避追捕，失足墮斃。兩名分別46歲姓黃及58歲姓蔡男子送院後不治，二人具體墮樓經過懸而未解，警方高空工作隊翌日下午游繩搜證，以查明兩名死者逃走、爬渠及墮樓經過。



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據了解，涉案賭檔位於上址工廈10樓，姓蔡（58歲）男死者為賭檔負責人；姓黃（46歲）男死者則為賭客，2人均有案底，當中黃男涉違監管令被通緝。警員掩至單位，查看窗外發現一名男子攀爬水渠逃至6樓，懷疑他情急下拆去廁所窗戶逃走，於是馬上喝止。男子疑因天雨跣腳，失足墮斃。探員趕至地下後巷查看，赫見共有兩人伏於1樓天井昏迷不醒。二人具體墮樓經過懸而未解。

《香港01》周四（2月3日）早上登上懷疑賭檔，發現大閘鎖上鐵鏈，已經人去樓空。下午2時許警方高空工作隊游繩搜證，由大廈天井游繩到天井底搜索，另外有探員到地下茶餐廳調查及翻查工業大廈閉路電視，以查明兩名死者逃走、爬渠及墮樓經過。

警方指東九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，昨日（2日）晚上約6時展開反非法賭博行動，突擊搜查觀塘駿業街60號一個工業單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

警員在該單位調查期間，發現一名46歲姓黃本地男子及一名58歲姓蔡本地男子在該單位大廈外牆攀爬，其間懷疑失足墮下。兩名男子昏迷被送往聯合醫院治理，其後證實死亡。

行動中，人員拘捕1名內地男子及4名本地女子，年齡介乎26至62歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」，被捕男女現正被扣留調查。