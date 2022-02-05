香港仔天台單位起火　大批居民疏散

撰文：凌逸德
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今（5日）午1時許，香港仔舊大街82號一幢大廈，近平台位置突然起火，濃煙沖天，遠處亦到看見，居民倉皇逃生，消防到場開喉灌救，同時疏散居民落樓，初步相信未有人受傷，起火原因仍待調查。

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