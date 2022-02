被跟蹤英籍女子親述休班警要求做情婦　9人留言曾有類似經歷

「我對他被停職和逮捕感到高興!(I'm glad that he had been suspended and arrested)」,休班警涉嫌跟蹤英籍女子求愛事件,女事主Vita今日回覆《香港01》查詢時透露更多內情,透露對方讚她漂亮,要求做他的「情婦」(Mistress),她強調情婦有別於女朋友,英語中的「情婦」明確表示與已婚男人發生性關係(Mistress in English explicitly means a sexual relationship with a married man - it's a heavily sexual term. )。



任職創意總監的Vita,對事件仍猶有餘悸,指於大年初一(1日)晚上,休班警從皇后大道西的燈位跟蹤她到西源里的住所樓梯,全程約300米,她形容感到害怕:「當一個陌生人跟着你回家,並試圖找出你居住地點,這是很可怕的。(it is scary when someone you have never met before follows you back to your home and tries to find out where you live.)」

Vita擔心對方身懷武器,並感到他有不軌企圖:「他整個人的氣息很詭異,似乎是個性變態。(but his entire aura was very weird and he seemed to be a sexual deviant.)」其間,休班警上前表白,Vita驚惶不已,取出手機拍攝對方,成功將對方嚇退。

Vita解釋拍攝目的,是希望對方盡快離開之餘,還要把其廬山真面目公諸於世,看看有否其他受害人。(I wanted him to go away as soon as possible and also to get his face on camera to share with other people and see if anyone had the same situation with this guy. )

Vita更大爆休班警求愛的內容,指她長得漂亮,要求做他的情婦,Vita批評對方意識不良,純粹着眼於性關係,因英語中「情婦」和「女朋友」之間存在明顯不同,情婦明確表示與已婚男人發生性關係,是一個強烈訊號的性術語。(As Mistress is very sexual in nature, this meant the man was making an unwanted sexual advance.)

日前,Vita在facebook帖文講述自身遭遇,結果有9名女性留言表示曾有類似被人跟蹤經歷,更懷疑是同一人所為。受害人年齡最細為14歲,其中一名女籍女子聲稱懷疑曾遭該名休班警跟蹤回家。對於休班警被捕停職,Vita表示高興,認為對方屢次犯案而逍遙法外,今次被捕帶有警惕作用。

涉案休班警已被停職待查

據悉,涉案男子為西區軍裝巡邏小隊人員,現已被停職。警方昨日(5日)回覆查詢時表示,西區警署於2月2日接獲一名女子報案,指2月1日晚上約10時在西營盤發現一名男子形跡可疑。經初步調查後,案件暫列遊蕩,交由港島總區重案組跟進。

警方正調查一名涉嫌與案件有關的男警務人員,該名警務人員已經被停職。警隊十分重視人員的操守和行為,如有個別警務人員涉嫌違法或違紀,警隊必定會按既定機制公平公正調查及秉公辦理。