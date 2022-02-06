毒販紅磡交易$1.6億貨　私家車撞警車逃捕一公里　4人落網

警方發現有毒販趁春節期間大量買入毒品囤積，以作稍後分銷用途，至昨日（5日）採取行動，在紅磡區搗破一宗毒品交易案，其間截獲涉案的士及私家車，檢獲總市值約1.68億元的海洛英及冰毒，並拘捕4名男子。案中私家車一度突圍逃走約1公里，車上疑人在佐敦覺士道棄車逃離現場。



毒品調查科警司陳江明表示，警方根據線報昨日（5日）早上近7時在紅磡區一個時租停車場內進行埋伏監視，期間發現兩輛可疑的士及私家車，有人進行毒品交易。毒品調查科探員待兩部車輛離開停車場時，立即上前截查，首先截停涉案的士，在的士內搜獲134磚共重約50公斤的海洛英，同時又在停車場出入口截停兩名懷疑負責「睇水」的本地男子。

惟過程中涉案私家車則高速駛離現場，猛然撞向警方車輛，然後往油麻地方向駛去。警方於是尾隨追捕，其間私家車逃至約1公里外的覺士道時，因遇上交通阻塞而停下，車上疑人棄車逃離現場。警員在私家車上檢獲約173磚共重約65公斤的海洛英及約10公斤「冰」毒，其後經翻查車輛登記資料，於同日在元朗洪水橋拘捕該私家車的登記車主。

被捕4名男子包括47歲的士司機、29歲私家車登記車主，以及兩名31歲和39歲本地男子，他們涉嫌「販毒」正被扣留調查。被捕人除了的士司機外，亦有人報稱為裝修工及無業，其中2人有黑社會「14K」及「水房」背景。行動中檢獲的毒品總市值約1.68億元，警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

陳江明稱，相信是次行動已搗破一個販毒集團，防止毒品流入本地市場。根據警方數字，今年檢獲的海洛英有上升趨勢，較2020年上升約5成，由368公斤增至534公斤；相信是因為近年受疫情影響，邊境管制措施較嚴格，因此販毒集團由以往「螞蟻搬家」的偷運模式，一改以「水路客運」一次過大量帶貨，以致警方所堵截的毒品數量亦大增。

是次案中檢獲的海洛英包裝印有「雙獅地球牌」標誌，根據網上資料，該牌子是全世界最知名的四號海洛因品牌，產品為純度99.9%的海洛英粉末，壓製成長方體磚狀方便運輸。陳江明表示，據以往經驗，檢獲毒品普遍來自金三角及金新月地區，警方正繼續調查涉案毒品的來源和流向。