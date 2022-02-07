大埔弒兄案｜疑家事爭執釀慘劇　二哥身中廿刀亡　警拘三弟

大埔社山路田寮下村一名68歲男子，疑被胞弟揮刀殺害，倒斃村屋內；64歲胞弟被警方拘捕。消息稱，事發時雙方因家事爭執，有人突然揮刀將胞兄殺害。警方列謀殺案展開調查，並安排法醫到場蒐證。



據了解，死者姓鍾，68歲。鍾家有6兄弟姊妹，死者排行第二，與約90歲年邁母親及一名外傭，同住於事發的村屋地下單位，面積約700呎。而涉案被捕的胞弟（64歲）則排行第三，住在距離上址村屋約100米外一間寮屋。三弟原本在深圳工作，近年已退休回港。據知，有人於中三輟學後，大多數時間要靠家人「接濟」，性格較為孤僻，不時會因小事與家人爭執嘈交。



現場消息稱，事發時，二哥與三弟在屋內疑因家事爭執，兩人愈吵愈烈，有人情緒激動突然揮刀狂斬二哥。死者頭部及身體多處中刀，倒斃血泊中，村屋內滿是鮮血。

警方隨後接獲一名男子報案稱，涉案村屋內有一名男子暈倒；未幾，警方亦接獲一名外傭報案，指其僱主在倒臥血泊中。救護員趕至現場，惟檢查後證實事主已經明顯死亡。消息稱，死者身上有最少20道由利刃造成的傷痕。警方到場調查，在距離案發現場村屋約60米外的祠堂外，發現一名男子呆坐，身上有血漬，經初步問話後懷疑與案有關，遂將其拘捕。而被捕男子由於嘔吐大作及不適，須由救護車送院檢查。

警員於村內調查，據悉事發時有鄰居聞爭執聲，惟因雙方用客家話，鄰居對於爭執內容不明所以。至於首先報案的男子，不排除是被捕人，即死者的三弟。

現場所見，涉事村屋地下掛有紅燈籠，原本新春洋溢喜氣洋洋，未料發生命案。事發後現場村屋範圍被圍封，大批警員在場調查，身穿保護衣的人員亦到場蒐證。