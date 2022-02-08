虎年煙花｜涉初六金紫荊廣場放煙花　5男女被捕

上周踏入壬寅虎年，連續多日多區「民間煙花」放不停。警方繼昨日（7日）針對大年初二（2日）晚有人駕乘車輛到九龍塘火石道街頭非法燃點煙花爆竹，拘捕一名男司機後，再因應年初六（6日）灣仔金紫荊廣場附近有人燃放煙花案件，拘捕另外5名男女。



被捕人士包括4男1女（年齡介乎25至40歲），他們分別報稱為商人、俱樂部經理及無業，其中25歲姓鍾男子有新義安黑幫背景。事發於年初六凌晨3時許，警方接報有人在金紫荊廣場海濱一帶非法燃點煙花，之後登上一輛私家車逃去。警員到場後檢獲一些燃放煙花的殘骸，經調查後一連兩日（7日及8日），在九龍及新界5個不同地方，以「肆意地燃放煙花以致造成危險」罪拘捕涉案5人。

灣仔警區刑事調查隊第三隊主管吳熙愉指出，案發現場鄰近直升機坪，隨意燃放煙花爆竹會影響緊急救援服務，對他人及燃放者本身都構成威脅，是極不負責行為。警方強調，不排除有更多人被捕。

根據香港法律第228章《簡易治罪條例》第四（14）條，任何人肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，即屬違法，一經定罪可被判監禁3個月或罰款2,000元。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，除非領有相關牌照，否則任何人製造、儲存、運送或使用任何危險品均屬違法，一經定罪最高可判監禁6個月及罰款25,000元。