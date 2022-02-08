黑幫14K銅鑼灣「新春飯局」遇查　「水房傑」等29客罰款敗興而回

反黑組突擊巡查銅鑼灣餐廳，黑幫「新春飯局」 敗興而歸。港島總區反三合會行動組今晚（8日）在渣甸街揭發一間餐廳逾時營業，除1名女負責人將被檢控外，場內29名顧客齊齊被罰款。據了解，涉案部份人等有黑幫背景，當中包括14K的「水房傑」、 「雞華」及「屎坑松」等人，眾人趁農曆新年相約飯聚，最終破財敗興而回。



警方表示，晚上約8時，港島總區反三合會行動組探員，突擊搜查銅鑼灣渣甸街一間餐廳，發現該餐廳未有於傍晚6時後關閉堂食，繼續營運。44歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》（第599G章），將被警方檢控；此外，23男6女顧客（27至64歲），亦涉違反第599G章「限聚令」被罰款。

消息指，部分違例人士有黑幫14K及新義安背景，當時正在餐廳舉行「新春飯局」，涉案人等包括14K「孝」字堆的「水房傑」、「雞華」及「屎坑松」等人，其中水房傑已由水房過底至14K，據悉為今次「新春飯局」的搞手。

警方提醒，目前本港第五波疫情嚴峻，呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方亦會在疫情期間繼續加強巡查及果斷執法。