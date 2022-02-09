多區檢測站截龍　市民不滿鼓躁爭執　警員在場調停

本港疫情再創新高，今日（9日）確診個案飆升至1,161宗，各區檢測站服務不勝負荷，日夜都大排長龍。有網上片段流傳，位於大圍新翠邨足球場的流動採樣站，今日晚上約8時許，檢測站負責人向在場等候市民宣布，是日服務已暫停，著未進行檢測的市民留下個人資料，續明天再進行檢測。 有等待了數小時的居民不忿，指已由下午5時開始等待，因此與職員理論 ，現場群眾鼓譟破口大罵「你試下排3個鐘！」、「你唔早通知？」，有警員在現場調解，勸喻大家稍安毋躁。片段所見，檢測站仍有逾百市民等候進行檢測。今日較早時分，約傍晚7時，警方亦接獲馬鞍山市民報案指，不滿恆安邨檢疫站安排突然「截龍」，於是報警求助。

