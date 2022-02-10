良傑樓三度延長圍封　今午正式解封　居民批政府擾亂生活部署

屯門良景邨良傑樓近日排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，政府周日（6日）宣布良傑樓須圍封強檢，惟當局於6日及8日的檢測行動中發現共70宗初步陽性。鑑於大樓具有極高感染風險，政府再次延長封區時間，目標在今日（10日）中午12時完成行動。

今午12時15分，良傑樓正式解封。居民如3次病毒檢測結果均為陰性，即可離開大廈。有居民批評政府資訊不足及混亂，大廈衛生情況欠佳，而且三度延長圍封強檢，事先亦沒有通知，擾亂日常部署；亦有人直指當局對確診者家庭支援不足，又未有解釋病毒傳播的途徑，令人憂心不已。



良傑樓由周日（6日）晚上7時半起圍封，原定於周一（７日）完成行動，但政府其後三度宣布延長圍封行動，至今已接近整整四日。今早防疫人員和警員繼續在大廈地下位置看守各出入口，亦有工作人員上樓向居民派發食物。直至下午12時15分，良傑樓正式解封，居民繼續步出大廈正門。

居民徐小姐認為政府發放資料混亂，令居民無所適從，「幾時派飯，幾時檢測我哋係樓上點知啫」。她今午也是看居民群組的訊息才得知大廈解封。徐小姐表示，大廈有不少確診個案，但當局卻沒有解釋傳播途徑，「有啲（居民）又話唔好開窗，有啲又話唔好開抽氣扇」，她形容居民對傳染途徑眾說紛紜，令人憂心不已。

此外，她批評當局對確診者家庭支援不足，有些家庭僅一人確診，但其餘同住家人卻無法落樓做檢測，當局又沒有安排人員上門，「確診咗又無人理，應該派人上門（協助）檢測，一係俾啲快速測試（劑）佢哋自己檢測」。徐小姐認為居民願意與政府合作，但政府亦要配合，提供支援。

居民張先生則認為當局安排可以接受，但大廈的衛生情況卻欠理想，因沒有人倒垃圾，大堆垃圾擺在𨋢口。雖然大廈有多宗確診個案，但張先生表示會用平常心看待事件，他相信變種病毒Omicron如袁國勇所指，傳播力強但殺傷力低，遲早會成為流感，「個人咁緊張會好辛苦囉」。