網傳粉嶺檢測站女職員賣「黃牛籌」　負責人澄清：沒有收錢派籌

本港第五波疫情大爆發，多區檢測站大排長龍，今日更傳出多宗畀錢排隊買籌事件，以及指控有檢測中心職員賣「黃牛籌」，有網民上載片段，顯示粉嶺安居街一名身穿藍褲、背心外套、透明戴全面罩女子，最少七、八名市民圍住，畫面外有多名市民不滿指控，稱「真係賣飛喎！影佢喇」、「有冇搞錯」。其間有警員上前了解，隨後該名女子與警員走到轉角交代情況。另一張圖片中，涉事女子坐在醫堡流動檢測車工作人員位置。



有關檢測車公司負責人吳小姐向《香港01》澄清指，由於檢測車每日須去各區多個地方，而每處地方只會停留兩小時，就會按時離開，近日無法消化前來檢測的人龍，因此涉事女職員只是出於「好心」，不想市民白等而派籌，惟場面混亂，引起誤會。而拍攝片段的事主張先生亦解釋，當日並無見到職員有收錢派籌的動作。警方亦回覆指，事件不涉及刑事成分，沒有人被捕。



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負責人：檢測車輛每日須去多個地方 只逗留兩小時 無法消化人龍

醫堡健康護理有限公司負責人吳小姐今日（10日）中午回應《香港01》查詢時表示，片中女職員不是其公司員工，公司只提供檢測車，檢測職員則由另一間公司負責。對於片段指控女職員收錢派籌，她續指事發時已有警員在場，估計該名女職員也不會明目張膽地收錢，片段中亦未有見到現金交收，推測有人「斷片取義」上載上網。

吳小姐傍晚再補充，指衛生署租用公司核下流動檢測車輛，每天要去多個地方，為各區市民進行檢測，例如粉嶺、上水、元朗，每區只逗留兩小時，檢測車司機會按固定時間表離開。但現時檢測人數大增，政府並沒增添人手維持秩序，即使市民大排長龍，時間一到，檢測車就要離開，惹來市民憤怒不滿。

公司其後已接觸到涉事檢測女職員，查問下發現女職員只是出自好心，不希望市民白等，所以派籌予市民，惟現場情況混亂，「有啲人攞到，有啲人攞唔到」，女職員又缺乏相關派籌經驗，所以引起誤會。

拍片事主張先生：並無見到收錢派籌行為

《香港01》亦聯絡到拍攝有關片段的事主張先生，他表示拍攝時並沒看到涉事女職員有賣籌收錢的動作，只是有一輛私家車途經事發現場，有人從車窗叫囂，其他市民因而起哄。張先生批評，流動檢測站缺乏維持秩序工作人員，沒有工作人員舉牌指示那裏是「龍尾」，而且前來檢測人數多，因此經常打起「蛇餅」，有時只見在附近巡邏「行咇」的警察提點市民排隊。

涉事流動採樣站相信是粉嶺近樂業路9號對出流動檢測車，該站憑周一、三及五開放，事發昨（9日）午5時許，當時有檢測站女職員向市民派籌，但場面混亂，警員見狀勸阻，了解後相信不涉及賣籌行為。記者今（10日）到現場了解，附近車房職員表示，未有聽聞發生收錢派籌情況。

警方表示，上水分區特遣隊人員昨日（9日）下午約5時巡經位於樂業路及安居街交界的流動採樣站時，發現有排隊人士正在爭執，遂上前了解。經調查後，相信一名流動採樣站女職員當時正因應情況，向在場人士派發檢測籌號，引起部份人士不滿。事件不涉及刑事成分，沒有人被捕。