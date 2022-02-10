良傑樓居民稱檢測如「買大細」憂確診　有人平常心嘗試與病毒共存

屯門良景邨良傑樓近日排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，由周日（6日）起須圍封強檢，惟當局以大樓具有極高感染風險，三度延長封區時間。直到今日（10日）中午12時15分終於正式解封。

居民被圍困疫廈多日，有人坦言每次檢測如同去賭場「買大細」擔心會確診；但亦有居民抱平常心看待疫情，相信變種病毒會如同流感般傳播，會嘗試與病毒共存。



布先生更形容每次去做檢測都猶如「買大細」。（翁鈺輝攝）

居民布先生批評當局資訊不流通及安排欠妥善，例如沒有人員拍門通知居民做檢測，而且大廈有確診者，但居民卻用同一部𨋢，擔心會有感染風險。他認為，政府三度延長封區時間，打工仔會受影響，要向僱主交代，幸好他獲僱主體諒。



布先生指，住所附近有兩個確診者，而確診者住所的大門均有色帶做標記，等待送院。被問到是否認同這種安排，布先生指：「全個香港都係咁無辦法，每個市民都唔想架」，布先生更形容每次去做檢測都猶如去賭場「買大細」，他說：「開圍骰就中（確診），會怕囉。」

（翁鈺輝攝）

居民陳先生表示大廈有多宗確診個案，當然令人擔心，但他認為日後每個地方都會有個案，「好多歐洲國家都係同病毒共存，好多專家都話其實類似流感，咪嘗試同病毒共存囉」。他指市民唯有戴好口罩，做好衛生，回到家中要徹底消毒，「無可能話一有個案就唔出街，大家都要生活」。

張先生表示會用平常心看待事件，認為病毒遲早會成為流感。（翁鈺輝攝）

另一居民張先生則認為當局安排可以接受，但大廈的衛生情況卻欠理想，因沒有人倒垃圾，大堆垃圾擺在𨋢口。雖然大廈有多宗確診個案，但張先生表示會用平常心看待變種病毒Omicron，他相信Omicron如同專家袁國勇所指，傳播力強但殺傷力低，可能會成為流感般傳播，「Omicron完咗，可能又有下一個，個人咁緊張會好辛苦囉」。