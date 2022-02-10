疫情｜明愛醫院臨床護理導師染疫　袁國勇：同病房五長者初確診

新冠肺炎第五波疫情迅速擴散，兩名分別73歲及76歲確診老翁，周一（7日）入住明愛醫院，及後因病情惡化相繼離世，當中73歲翁去年9月已打疫苗。至今日（10日）再增加一名94歲有長期病患女病者(#18712)死亡，累計有216名患者離世。

另外明愛醫院早前有2名護士確診，今日再增一名同事及2名病人確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇將於下午4時到明愛醫院視察，《香港01》屆時將會進行直播。



袁國勇於視察後表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，為內科及老人科病房，共有51張病床及兩張隔離病床。醫院一名臨床護理導師的丈夫於2月7日收到安心出行通知需要強制檢測，兩人同時確診，其後該名導師於2月8開始出現喉嚨痛。院方進行追蹤後，發現同房的第5及第6區，有5名病人有初步確診，他們均為高於70歲的高危長期病患長者，未有接種疫苗。

袁國勇指經爆發追蹤研究後，發現病房的環境及通風氣流均良好，而染疫的臨床護理導師，曾經於2月7日在病房內教導初入職護士約5小時，袁國勇估計因教導的過程中需要不停講話，有機會放出帶病毒微粒，於病房內擴散。

5名病人由於均為長期病患，袁國勇指其中兩人已獲安排瑞德西韋藥物以盡快減低病毒量，另外兩人因為癌症晚期，任何藥物幫助亦不大。最後一名病人的病毒量低，CT值為32，目前正在觀察當中。袁國勇又指發現病房另一名護士亦有確診，她與該名導師沒有接觸，而早前曾接觸另一名隔離病房的確診病人，當時只戴有外科口罩，因此有機會受該名病人感染，暫時估計與導師的傳播鏈無關，但仍需經基因排序確實。

袁國勇指現時疫情壓力非常大，明愛醫院由原定接收50個新冠肺炎病人，至今已接收70多個，因此容易有交叉傳播出現。袁指已向醫院建議包括所有同事工作及回家時佩戴兩個口罩，或非常貼面的口罩；家人如有輕微徵狀，需要即時檢測，職員亦需要先進行病理測試才可進入病房工作。另外如導師需要長時間講話，最好佩戴外科呼吸器，減少釋放出微粒。袁國勇又不讚成隔離有接觸確診導師的護士，「佢哋唔係咩都無戴去接觸，宜家醫院咁緊急，如果咁做（隔離）好快就無辦法再運作」。

袁國勇於視察後交代詳情。（劉漢櫂攝）

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨日（9日）於疫情記者會公布，73歲男病人（#17498）去年9月曾接種兩劑科興疫苗，周一（7日）因肺部感染入住明愛醫院，入院後病情急劇惡化，經搶救後不治，並於周二凌晨4時45分離世。另一名同樣在周一入院的76歲男病人（#16741）為長期病患，沒有接種疫苗。李立業指病人因肺積水、長期病患及呼吸道感染而入住明愛醫院，最終因病情惡化，於周三早上離世。

至今日增加一名94歲有長期病患女病者(#18712)死亡，她於周二（8日）因呼吸困難及有心臟衰竭入院，篩查陽性，初時情況隱定，後來持續惡化至今日不治，她並無接種疫苗。

目前公院員工染疫情況，包括一名北區醫院醫生；10名護士分別於東區醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛、葵涌、威爾斯親王、博愛、屯門、青山、天水圍醫院工作；2名專職醫療人員來自紅十字會輸血服務中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；10位文職、支援人員來自東區醫院、明愛、北區、屯門、青山、聯合、香港中文大學中醫診所暨教研中心工作。

明愛醫院早前有2護士確診，再多一同事及2病人確診，袁國勇教授已前往視察。另外醫院已進行追綜及清潔。染疫者均有做好防護，無病人列為緊密接觸者，20多位員工要檢疫。