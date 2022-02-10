馬鞍山新港城中心休班警涉偷拍裙底　被停職獲保釋候查

馬鞍山昨日（9日）發生偷拍裙底案件，一名47歲姓區的休班男警務人員於新港城中心店鋪內懷疑以手提電話偷拍一名22歲女子，被事主男友截停並報警處理，警方到場調查後以「窺淫罪」將其當場被捕。警方表示涉事男警已被停職，而案件交由沙田警區重案組第二隊跟進後，他現已獲准保釋候查，並需於3月上旬向警方報到。



事發於昨日（9日）晚上時7時13分，有人報警並拍下截停疑人過程並將其上載社交網站。據了解，涉「窺淫罪」被捕的47歲姓區男子，隸屬警務處交通部中央交通違例檢控組，負責檢控交通違例事項。現場消息稱，昨日（9日）晚上7時許，22歲女事主在新港城中心一間超市內購物時，突然發現有人用電話「炒底」，放近其裙底位置。女事主發現後大呼質問「你影咩呀？」有人聞言轉身逃走，驚動事主男友追前，雙方由商場3樓追至2樓，疑人終被截停。保安員隨後將疑人帶到保安室，交由警員拘捕。據悉，警方發現疑人的電話內，有10多張懷疑涉案的相片。

據網上片段所見，當時一名束馬尾的男子，於商場內截停涉偷拍男子，一手捉住其衣領，並喝罵「你無事又走去『較腳』？呢個X樣影裙底呀！我捉賊呀」，數名保安在旁安撫，男子又稱「唔好摸我電話呀！破壞證物呀，唔好以為我紋X哂身唔X識規矩呀」。一名相信為商場男職員在旁稱「唔好咁勞氣，等差人嚟，佢無得走喇咁多人喺度」，男子再稱「你無得走喇，企埋一邊唔好阻住人做生意」。