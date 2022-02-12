長沙灣路邊雜物遭縱火波及4車　「二級歷史建築」戰前唐樓受損

長沙灣發生縱火案，波及4架車，「二級歷史建築」戰前唐樓受損。今日（12日）凌晨約4時35分，青山道301、303號與發祥街交界，路邊突有發泡膠箱等雜物起火，火勢猛烈，瞬即波及路邊2輛私家車、1輛的士及1輛密斗貨車，大量濃煙亦攻上上址唐樓。消防動用1條喉及1隊煙帽隊撲救，迅速將火救熄。經調查後，相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」處理。



火警後，被波及的4車輛均有不同程度的損毀，其中2輛私家車及1輛的士，幾乎付諸一炬；貨車損毀則較輕微。而上址唐樓的外牆全被熏黑，騎樓底的天花、樑柱、燈箱招牌及街道路牌，均嚴重焚毀，地面遺下大堆已化為灰燼的雜物。

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根據資料顯示，上址青山道301、303號與發祥街交界的單幢式戰前唐樓，建於1933年，於2019年6月被評為「二級歷史建築」。該唐樓樓高3層，為香港僅存的戰前弧形轉角唐樓之一，位處街道交界的外牆為圓角設計，整幢樓宇向街部份有6枝樑柱支撐露台，露台保留特色欄杆，窗框屬舊式設計，並沿用唐樓「上居下舖」的特色。

據了解，此類孤形轉角的戰前唐樓，現時在香港僅存3幢，除上址外，另2幢分別為太子荔枝角道及塘尾道交界「雷生春」、及深水埗汝洲街269及271號，後兩者分別被評為「一級歷史建築」及「二級歷史建築」。有建築學者以「碩果僅存」形容該類唐樓；前古諮會成員認為上址青山道及發祥街交界唐樓，屬於「熊貓級」建築珍品，理應可獲評為「一級歷史建築」。