網上鼓吹確診者「四圍去播毒」及殺害法官　警拘32歲電器維修員

一名32歲電器維修員於今年初在網上討論區以「全港藍店一日遊」、「四圍去播毒」等字眼，鼓吹新冠肺炎確診者傳播病毒，涉違反《預防及控制疾病規例》，警方昨日在中環以涉嫌「煽惑他人犯罪」拘捕該名男子。警方調查亦發現被捕人去年曾在網上鼓吹對法官使用暴力，甚至殺害法官。警方現正調查其犯案動機，但相信他目前精神狀態沒有異樣。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌交代案情指，警方近日在社交平台發現有人提倡反對政府的抗疫措施，並鼓吹確診人士四處傳播病毒，涉嫌違反《預防及控制疾病條例》第599A章第32條，即「任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉其身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或該人在該處的行徑，而使其他人蒙受危險」。

警方為保障公眾安全，遂展開深入調查及情報分析，並於昨日在中環拘捕一名32歲男子，他報稱是電器維修員，他涉嫌在今年1至2月在網上討論區以「全港藍店一日遊」、「四圍去播毒」等字眼，鼓吹確診者四處傳播病毒。

另外，警方調查亦發現被捕男子於去年5月在同一討論平台鼓吹其他人對法官使用暴力，甚至殺害法官，涉嫌干犯「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害罪」。行動中，警方檢獲一部電話，被捕男子現正被拘查，調查行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。

警方提醒，高等法院於2019年及2020年頒布的兩項臨時禁制令仍然生效，分別是禁止在互聯網平台及媒介上促進、鼓勵、煽動或威脅使用暴力，以及禁止針對司法人員及家屬作出起底及滋擾的行為，兩項禁制令現時仍然生效，違反禁制令的人士有機會干犯藐視法庭罪。