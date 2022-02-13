網傳大帽山免費飛髮　現場地下留有髮碎　旁觀者﹕飛髮車手呀？

大帽山英雄亭竟變成免費髮型屋？受疫情影響，本港髮型屋列為表列處所須關閉至2月24日，不少市民在規例實施前趕往剪髮，更有人在網上提出上門剪髮服務。今日 （13日）網上則流傳有人在大帽山英雄亭提供免費剪髮服務，髮型師更笑言﹕「下低就飛車，呢度就飛髮。」並指會處理髮碎，保持地方清潔。記者下午到英雄亭查看，已不見有人剪髮，但地下留有一少撮髮絲。



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網上今日流傳一段長逾1分鐘的影片，片中可見一名髮型師於大帽山荃錦公路英雄亭，替一名男子理髮。男子坐在石櫈並穿上剪髮袍，身前放着一塊寫有「流動理髮，費用全免」的紙牌。髮型師其間笑言：「下低就飛車，呢度就飛髮，大家各有各飛。」「點飛都得呀！」有旁觀者則笑稱：「飛髮車手呀？」髮型師表示會處理頭髮碎，以保持地方整潔。後來有旁觀者又追問在大帽山剪髮是否違法，擔心是否違反防疫規例，髮型師則笑指﹕「嗰啲叫飛髮非法」。

另外，亦有網民上傳影片，片中有人駕車經過英雄亭時，發現有警車及多名警員在場，未知是否與「飛髮」有關。《香港01》記者於下午3時時許到英雄亭視察，發現上址已空無一人，僅留有一少撮髮絲及一些煙蒂。

影片引起網民熱議，笑指「古有英雄亭，現有飛髮亭。」不少人關注是否違反限聚令，揶揄是「飛髮聚集」，更着理髮師要打掃地方，否則「跌一條頭髮食環罰你千五，逐條同你計」。有人慨嘆防疫規例限制日常生活，「香港人到底仲要幾慘」。