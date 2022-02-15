去年科技罪案逾1.6萬宗　警拘27人涉78宗網騙案呃過千萬

近年網上騙案手法層出不窮，警方新界南總區科技罪案組聯同葵青、沙田與荃灣警區的區科技罪案隊人員經情報搜集及調查後，在2月9至14日於全港多區拘捕16男11女，年齡介乎16至58歲，涉嫌與2020年6月至2022年1月發生的78宗網上騙案有關，類型包括網上情緣騙案、網購騙案及求職騙案。總涉案金額約1,100萬元。行動中，人員檢獲手提電話及銀行提款卡等。



被捕男女涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），現已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

警方又表示，隨着科技發展及市民使用網絡愈來愈普及，過去5年全港科技罪案數字由2017年的5,567宗，持續上升到2021年的16,159宗，升幅為190%。當中新界南總區處理有關科技罪案的案件更大幅上升，由2017年的934宗上升到2021年的3 410宗，升幅為265%。

有見及此，新界南總區與網絡安全及科技罪案調查科在今年1月初展開一個名為「科匯」的先導計劃，成立「新界南總區科技罪案組」及在葵青、沙田與荃灣警區的「區科技罪案隊」，專責調查區內科技罪案，提升總區及警區層面就科技罪案的調查能力。除應用科技設備外，在該計劃下，新界南總區與網絡安全及科技罪案調查科相互調派4位人員駐守一年，從而交流和分享科技罪案偵查的科技知識、經驗及技巧。