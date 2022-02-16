燕子樓住戶連番被偷鞋　街坊裝天眼緝兇　賊人今斷正揭偷鞋放山邊

牛頭角花園大廈燕子樓近期發生離奇偷鞋事件，有多個住戶擺放在門外的鞋子連番被人偷走，倫鞋賊甚為猖狂。街坊商討後，決定在走廊安裝閉路電視緝兇。今（16日）晨7時許，有住戶從閉路電視目擊男賊人出沒偷鞋，當場人贓並獲。警方接報到場，發現賊人是燕子樓的一名60餘歲男住戶。據了解，該名男子疑有精神問題，家中有一年邁母親。失主得悉事件後，決定先聯絡男子的家人商討解決方案，案件現列為「誤會」。



現場消息指，燕子樓的偷鞋事件始於農曆新年前，當時涉事樓層有多名住戶發現擺放在門外的鞋子不翼而飛，而且接連多日都有鞋子被人偷走。有男住戶損失6對鞋子，最貴是一對約值1300元的足球靴；亦有女住戶被偷走4對鞋子。失主曾經四處尋找失鞋，卻遍尋不獲，於是一眾街坊商量在走廊多個位置裝設閉路電視鏡頭緝兇。

其後有街坊從一些晨運客口中得知，屋邨附近山邊離奇出現多雙鞋子，有失主遂到山邊尋鞋，豈料其中一名失主果然成功「認領」失物。直至今晨，有住戶在閉路電視中發現賊人又再出沒，於是當場人贓並獲，更揭發賊人同為燕子樓的住戶。

據了解，男賊疑有精神問題，生活起居要由八旬母親照顧，他偷鞋後未有轉售圖利，卻放在附近山邊。多名失主經協商後，決定先與男子的母親聯絡再作打算。在場警員則要求男子盡快將鞋子交還失主，案件現列作「誤會」處理。