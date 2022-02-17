深水埗則仁中心一宗確診　張竹君：醫院設施緊張須原址隔離

深水埗扶幼會則仁中心多名學生快速測試呈陽性，未能送院隔離及接受治療，家長擔憂院舍內大規模交叉感染，徬徨無助。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（16日）午於記者會上確認該中心有一宗確診個案，及出現快速測試陽性個案，但由於醫院設施緊張，目前原址隔離。有學生家長表示，昨午中心已安排醫生視像會診及開藥，但上周六(12日)中心學生的核酸檢測樣本原來被遺漏，須重新採樣，未有核酸檢測CT值結果，對兒子病況仍不放心。



位於深水埗的則仁中心懷疑爆發疫情，有家長透露多名學生快速測試呈陽性。（馮國良攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨午於記者會表示，則仁中心有一宗確診個案及出現快速測試陽性個案，已向中心主管跟進情況。她指，亞博館社區治療設施主要提供予長者及殘疾人士檢疫，非為小朋友設計，中心學生應該被安排到醫院隔離，惟因目前設施緊張，所以留在原址地下層隔離，等候入院，「不過我知道最近好多小朋友已經冇咗病徵，另外二樓好似有十位、八位密切接觸者檢疫」。

家長王先生表示，中心昨午已安排醫生為學生視像會診，並處方藥物。其9歲兒子快速測試陽性，但日前隔離期間已退燒，不過現在出咳嗽及頭痛病徵。據他了解，原本中心早於上周六已進行核酸檢測採樣，但一直未有結果，原來是承辦商將樣本遺漏一角，「好大失誤，一、兩個就話啫，咁大批，可能五、六十個喎！」，現時進行重新採樣，他質疑目前安排自我隔離14天的安排，認為一日未有核酸檢測CT值結果，未體內病毒量，對兒子病況仍不放心。